Учёные: МРТ опасно для людей с пломбами зубов

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Новейшие методы обследования здоровья человека оказываются для него не всегда безвредными. Томография – безусловное благо, но не для всех.

Учёные, работающие в университете Антальи, пришли к неожиданному выводу. Оказывается, МРТ опасно для людей с пломбами зубов. В особенности, если для их изготовления использовался ртутно-серебряный сплав.

Вроде никакой связи. Ан – есть. Физики доказали в ходе своих экспериментов, что после сеансов МРТ серебряными пломбами выделяются большие количества ртути. Естественно, они попадают в организм.

Учёные пока не готовы точно сказать о причинах подобных «утечек». Возможно, они вызваны воздействием фазовых переходов или же происходящей в амальгаме электрокоррозией, которые порождают возникновение магнитных полей.

Исследования влияния МРТ на человеческий организм приобрело особую актуальность после того, как появились сообщения, что уже очень скоро томографы станут намного более мощными. Они будут способны к выработке магнитного поля с силой в семь тесла.

Особо неприятным является тот факт, что уровень ртути, повышающийся в слюне пациентов с указанными пломбами, станет влиять не только на него. Под ударом окажется и здоровье лечащего его врача.

Что можно противопоставить этому явлению, учёные пока не знают.