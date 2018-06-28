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Новое исследование ученых доказывает, что кошки лакомятся 258 видами рептилий.

В социальных сетях Австралии бурно обсуждают вопрос вреда котов. Любители пушистых животных не видят проблемы в содержании и уходе за питомцем. Нашлись и те, кто видит огромную угрозу для природы. Оказалось, что недавние исследования показывают, что только в США дикие кошки убивают 2,4 миллиарда птиц в год и целых 12,3 миллиарда мелких млекопитающих. Штаты, это не единственное место, где дикие кошки охотятся на более 1 миллион ящериц в день, подталкивая некоторые виды на грань вымирания.

«В среднем каждая дикая кошка убивает 225 рептилий в год. Некоторые кошки едят ошеломляющее количество рептилий. Мы нашли много примеров одиноких кошек», - говорит Джон Войнарски из Университета Чарльза Дарвина, ведущий автор исследования в журнале Wildlife Research.

Все сказанное, исследователи оценивают дикую популяцию кошек в Австралии, которая составляет от двух до шести миллионов, в настоящее время поглощает 596 миллионов ящериц в год. Получается, что в Австралии дикие кошки съедают рептилий, стирая их с истории планеты.