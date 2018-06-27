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Употребление грецких орехов уменьшает риск заболевания диабетом второго типа

Сегодня, 18:54

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что употребление грецких орехов вдвое снижает риск развития диабета второго типа.

Сахарный диабет второго типа – наиболее распространенная форма заболевания (диагностируется в 90% случаев). При этом эндокринном заболевании наблюдается хроническая гипергликемия (содержание глюкозы в крови постоянно повышается). Это происходит потому, что в организме появляется невосприимчивость клеток и тканей к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой.

Американские ученые исследовали большое количество добровольцев (более 34000 человек). Они сделали вывод, что употребление трех столовых ложек грецких орехов уменьшает вероятность развития диабета второго типа на 47%.

Доктор Леноре Араб из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете рекомендует включать 3-4 столовые ложки грецких орехов в свой дневной рацион питания, так как прямая связь между употреблением орехов и снижением вероятности развития заболевания очевидна.

Добавим, что основными факторами риска заболевания сахарным диабетом второго типа являются неправильное питание (избыток сладостей, углеводов и недостаток свежих фруктов, злаков, овощей); избыточный вес тела; малоподвижный образ жизни; наследственность; повышенное давление.

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