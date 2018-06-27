Ученые: Резкий отказ от алкоголя способен убить человека

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Длительный прием алкогольных напитков адаптирует организм и вызывает привыкание.

Алкоголь повреждает мозг, сердце, печень и поджелудочную железу, и это увеличивает риск некоторых видов рака, таких как рак рта и кишечника. Он также ослабляет иммунную систему, делая людей более уязвимыми к инфекционным заболеваниям, таким как пневмония и туберкулез. Учитывая эти значительные последствия для здоровья, неудивительно, что многие люди, которые пристрастились к этому веществу, пытаются бросить плохую и вредную привычку. Однако, резкий отказ от алкоголя способен убить человека. Тело приспосабливается к долгосрочному изменению для того, чтобы выдержать.

Примером этого является стенокардия, при которой сосуды, снабжающие сердце кровью, сужаются. Алкоголь подавляет выработку некоторых нейромедиаторов (веществ, которые осуществляют сообщения между нервными клетками). Через некоторое время организм приспосабливается к постоянному присутствию больших количеств вредных веществ. Если человек пьет алкоголь, желательно, чтобы он придерживался рекомендаций не употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю, что составляет около 3,36 литров пива или шести бокалов вина (175 мл).