Умер математик Владимир Успенский

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Случилось горе, сегодня, 27 июня не стало известного профессора. Ему было 88 лет. Прославился мужчина своими книгами, а также работой в МГУ.

Математик Владимир Успенский умер после болезни, которая долго его мучила, сообщают близкие к мужчине люди. Как отзываются в университете, в котором он работал – говорят, что это огромная потеря для науки в целом и для МГУ в частности. Успенский за свою столь долгую жизнь провел немалую работу в области математики, а также популяризировал даже среди «образованных дилетантов» свой предмет. Его книги были номинированы на премии, к примеру, «Апология математики» в 2010 получила победу в «Просветителе». Научные работы печатались в известных журналах.

Также Владимир Андреевич является учеником самого Колмогорова. Был разносторонней личностью: и публицистом, и лингвистом, и любил математику, которую как мог популяризировал в массы. Позже сообщат о дате и месте похорон.