Новая мировая война может начаться в космосе

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В СМИ в очередной раз поднят вопрос о возможности новой войны в космосе. Подстегнул такое обсуждение призыв Трампа создать в США Космический корпус.

Если человек посмотрит в чистое небо, то покажется, что это – ничейное пустое пространство. Но как бы не так. На различных орбитах вокруг нашей планеты вращаются около 6000 спутников, правда, действующих из них – около 1300. Большинство этих аппаратов служат для обеспечения спутниковой связи и навигации, осуществляют метеорологические наблюдения. Но неизвестное количество военных спутников разных стран свидетельствуют о противостоянии в космосе.

В первую очередь соревнование в космосе проходит между США, Россией и Китаем. Увеличивающееся количество военных космических аппаратов и пересекающиеся военно-космические программы разных стран приводят к мысли о том, что силовое противоборство может спровоцировать конфликт, а при наихудшем сценарии, в космосе может начаться новая мировая война.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о необходимости создания космических войск как нового рода войск американской армии. Если такая программа существует и будет выполняться, то неминуемо последует космическая гонка вооружений, к которой помимо США присоединятся другие космические страны (а уж Россия или, скажем, Китай – непременно).

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер уже назвал разработку космических технологий потенциальными противниками США одной главных стратегических угроз для страны. Действующий директор этой службы Дэн Коутс также выказывал обеспокоенность космическим военным потенциалом России и Китая.

Американская космическая группировка является доминирующей на орбите. Но в прошлом году Китай продемонстрировал возможность того, что любой спутник можно сбить с земли (они сбили ракетой свой спутник, который выработал ресурс).

Россия также ведет работы по созданию систем для уничтожения спутников противника, но об этих разработках мало что известно. Но еще СССР разрабатывал и испытывал «космические мины» — самовзрывающиеся космические аппараты, способные находить и уничтожать американские спутники-шпионы, поражая их шрапнелью.