Жителей США напугали несколько НЛО красного цвета

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В американском штате Нью-Джерси местные жители пришли в ужас, когда в ночном небе внезапно увидели одновременно несколько НЛО красного цвета. Видео с инопланетными объектами сразу же опубликовали в YouTube.

Сообщается, что в понедельник, 25 июня, жителей небольшого города Тотова в штате Нью-Джерси напугали несколько объектов в небе, которые летали в хаотичном порядке. Очевидцы сообщили, что изначально подумали на фонари, однако загадочные объекты внезапно стали передвигаться.

Также американцы говорят, что объекты точно не были похожи на вертолеты или беспилотные летательные аппараты. Кроме того, НЛО в небе совершенно не издавали звуков, в том числе и двигателей. На данный момент видеозапись из Тотова изучают местные уфологи.