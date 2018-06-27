Найдена связь между юмором и интеллектом

Сегодня, 15:51

Еще в середине прошлого века ученые проводили исследования эмоционального интеллекта. Было замечено, что люди, склонные придумывать и воспроизводить шутки и смешные истории, намного легче адаптируются в новой компании. Кроме того, общество воспринимает их как всесторонне развитых людей.

На начальных этапах исследований ученые выяснили, что хорошее чувство юмора позволяет человеку чувствовать себя комфортно в любом обществе.

В 70-х годах 20 века исследователи из университета Бакнелла, протестировали 80 учеников и выяснили: чувство юмора связано с интеллектом больше чем творческое мышление.

В конце прошлого века ученые активно исследовали головной мозг. Было доказано, что левое полушарие отвечает за логику, вербальное и линейное мышление, а правое - за визуализацию, творчество и способность находить решение проблем.

Теперь, благодаря развитию нейронауки ученые могут с уверенностью утверждать, что связь между юмором и интеллектом найдена. Нейробиологи изучали те части мозга, которые активируются юмором. В Стэнфордском университете доктор Аллан Рейсс, изучал мозг с помощью МРТ и установил, что при просмотре юмористических роликов активируется часть мозга, которая отвечает за решение неожиданных ситуаций и несоответствий. Кроме того, выделяется эндорфин, который вырабатывается при прикосновении других людей.

Так что смейтесь и веселите других, потому что юмор и интеллект неразрывно связаны между собой.