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Еще Зигмунд Фрейд утверждал, что либидо человека это продукт мозговой деятельности. Современные ученые полностью подтверждают теорию великого классика психоанализа.

Психологи назвали три основных правила для хорошего секса, которые необходимо использовать при любых обстоятельствах. Невзирая на внешние факторы и физические проблемы. Во-первых, не стоит забывать, что инстинкт размножения, даже «загнанный» в рамки физиологического удовольствия, не перестает оставаться основным, наряду с инстинктом самосохранения. Поэтому, взрослые и половозрелые люди не должны стесняться своих естественных желаний. Откровенность в постели вызывает взаимное доверие партнера.

Во-вторых, нельзя становиться рабом стереотипов о доставлении наслаждения партнеру в ущерб своим желаниям. Гармония в сексе наступает лишь в том случае, когда мужчина и женщина хотят ощутить одинаковые чувства. Природа сама подскажет вариации, если в постели не играть некую роль, а полностью отдаться желаниям. В-третьих, уметь понять партнера, когда он говорит «нет». Причины не важны. Любое насилие разрушит дальнейшие отношения, которые могут уже никогда не наладиться.