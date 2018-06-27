Учёные рассказали, как дикие животные становятся домашними

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Это происходит из-за снижения уровня агрессии и страха, что делает питомцев добрыми и дружелюбными. Данный процесс происходит из-за изменения структуры мозга и увеличения миндалевидного тела.

Учёные рассказали, что к такому выводу они пришли, когда изучили животных одного и того же вида, только первые были дикими, а вторые – домашними.

По словам исследователей, им удалось понять, как дикие животные становятся домашними. Оказывается, что у последних увеличивается миндалевидное тело и структура мозга. Из-за этого пропадает часть древних инстинктов, таких как страх или агрессия. То есть домашние животные обладают притуплённой реакцией «убегания».

Самый лучшим примером будут кролики. Их можно изучать и проводить исследовательские корректировки, сопровождающие процесс одомашнивания. Кроме того, кролики стали домашними совсем недавно, тогда как во многих странах мира дикие представители вида остаются распространёнными.

Дикие кроли очень пугливы и осторожны, домашние же кролики дружелюбные и заторможенные. Группа учёных из Швеции и Португалии показали, как с помощью полногеномного секвенирования процесс одомашнивания приводил к изменению в генах, отвечающих за развитие головного мозга. У кроликов уменьшалось количество белого вещества в отдельных областях. Это приводило к ухудшению уровня проводимости некоторых волокон, что снизило количество обработки поступающей информации.