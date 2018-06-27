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«Всё исчезнет»: Учёные озвучили «грубый план» Апокалипсиса

Сегодня, 13:26

Солнце погаснет, а наша галактика Млечный Путь столкнётся с галактикой Андромеды.

«Грубый план» Апокалипсиса с научной точки зрения звучит более правдоподобно, чем нашествие смертельных болезней и вирусов. Учёные считают, что всякие пророчества самопровозглашённых пророков или неразвитых цивилизаций никогда не сбудутся. Они не более чем вымысел.

Исследователи отмечают, что всё исчезнет гораздо позже, чем многие «эксперты» могут себе даже представить. Апокалипсис может наступить через очень огромный отрезок времени.

По словам учёных, такая звезда, как Солнце, существует всего 10 миллиардов лет. В данный момент наше Светило прожило только 4,57 миллиарда лет. Получается, что звезда затухнет только через 5,5 миллиардов лет.

Когда Солнце исчезнет, Земля практически моментально замёрзнет. Конечно же без тепла человек и всё живое не сможет существовать и вымрет. Но это ещё не конец, ведь кроме людского рода в космосе есть и остальные объекты.

После затухания Солнца понадобится ещё 12 миллиардов лет для полного Апокалипсиса. За это время старые звёзды начнут исчезать, а новые – формироваться. Чёрные дыры к тому моменту вырастут до колоссальных размеров и будут пожирать миллиарды миллиардов звёзд во всей вселенной и тьма будет повсюду. Примерно в этот момент наша галактика Млечный путь настолько отодвинется от своего нынешнего местоположения, что столкнётся с соседней галактикой Андромеды.

Однако вместе с научными данными о конце света есть и антинаучные ложные данные.

Так, скандальный «Пророк Судного дня» Рональд Вайнланд заявил, что Апокалипсис случится в 2019 году. Мужчина получил знаменитость предсказателя-неудачника. Он уже не в первый раз заявляет о конце света, который никогда не забывается.

Свои знания Вайнланд подкрепляет мифическо-религиозными «знаниями», которые он придумывает сам.

По словам «пророка», все неверующие люди умрут от болезней, которые съедят их изнутри, поэтому стоит молиться богу.

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