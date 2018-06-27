Ученые: Резкое снижение веса может говорить о раке легких

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Симптомы рака легких трудно выявить на ранних стадиях. Хорошо известные признаки рака легких включают кашель или боль в груди. Эксперты также говорят, что никогда не стоит игнорировать необъяснимую потерю веса, поскольку это может быть первым симптомом болезни.

Ученые из Национальной службы здравоохранения Англии NHS выяснили, что первым симптомом рака легких может быть резкое снижение веса человека. Сообщается, что снижение килограммов может быть вызвано потерей аппетита на фоне онкологического процесса внутри организма. Медики предупреждают, что симптомы рака легких могут быть неуловимыми на ранних стадиях, но есть некоторые контрольные признаки, которые увеличиваются по мере развития болезни.

Именно по этой причине исследователи рекомендуют людям внимательно следить за массой тела и при резком снижении веса немедленно обращаться к медикам за обследованием. Болезнь обычно поражает людей старше 40 лет и чаще всего диагностируется у пациентов в возрасте от 70 до 74 лет.