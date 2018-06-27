Ученые: Люди, которые проживут 150 лет, родились уже сегодня

Сегодня, 23:15

С сенсационным отчетом выступили израильские генетики и геронтологи, опираясь на компьютерную статистическую модель, а также на эксперименты с лабораторными животными.

По мнению ученых, люди, которые проживут не менее 150 лет, родились уже сегодня, когда научное сообщество сумело накопить гигантский опыт по замедлению физиологических процессов старения. Несмотря на весь негатив, связанный с экологической составляющей, научная мысль развивается гораздо быстрее. Уникальные методики направлены на практическое продление человеческой жизни.

Как считает израильский геронтолог Хаим Коэн, генетические вмешательства открывают широкое поле деятельности. В настоящее время опыты на животных показали, что воздействие на ДНК позволяет сохранять клетки организма в состоянии стабильности, что и приводит к продолжительности жизни. Регуляция генов, ответственных за некоторые заболевания, лишь побочный механизм для борьбы со старением. Главное, это перестройка клеточной структуры, поддерживающей баланс микроэлементов.