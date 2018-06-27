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Хроническая обструктивная болезнь легких также на 15% провоцирует вероятность срочной госпитализации.

В Европейском Респираторном журнале опубликованы результаты интересного исследования. Они показали, что использование антидепрессантов у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) связано с 20% увеличением вероятности смерти и 15% увеличением вероятности госпитализации из-за связанных с этим симптомов.

«Мы не были удивлены этими выводами, так как есть биологические причины, по которым антидепрессанты могут привести к респираторным проблемам. Эти препараты могут вызывать сонливость, рвоту и негативно влиять на клетки иммунной системы», - сказал доктор Николас Возорис, ученый из Института знаний ли ка Шинг больницы Святого Михаила.

Используя административные базы данных здравоохранения Института клинических оценочных наук (ICES), доктор Возорис и его команда изучили 28,360 новых пользователей серотонинергических антидепрессантов с ХОБЛ в возрасте 66 лет и старше и сопоставили их с эквивалентным количеством не-пользователей.

Анализ показал, что среди пожилых людей с ХОБЛ новые пациенты этого класса лекарств имеют скромное, но значительное увеличение показателей смертности, связанной с дыханием, и всех причин смерти. Исследование показало сильную ассоциацию, но не определенную причину и следствие. Таким образом, специалисты доказали, что антидепрессанты увеличивают на 20% риск смерти для людей с ХОБЛ.