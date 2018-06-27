Лазерная указка способна ослепить человека навсегда

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Некоторые гаджеты представляют серьёзную опасность для здоровья людей. При этом, ущерб может стать непоправимым.

Как оказалось, лазерная указка способна навсегда ослепить человека. Не поможет никакое медицинское вмешательство. Последний случай произошёл в Греции.

Там девятилетний мальчик пожаловался родителям на то, что плохо видит левым глазом. Те отвели его к врачам.

Медики обнаружили при осмотре, что в жёлтом пятне сетчатки имеется круглая дырка. Именно эта часть глаза отвечает за то, насколько острым является зрение, и как ярко воспринимаются цвета.

Подобные отверстия могут возникнуть у пожилых людей, но не у детей. Когда мальчика стали расспрашивать, то поняли, что причиной была лазерная указка.

Накануне он получил её в подарок от отца. Ребёнок, балуясь, стал светить ею себе в левый глаз. В результате – большая дырка в сетчатке.

Она слишком велика для того, чтобы с ней можно что либо сделать. В результате мальчик останется слепым на левый глаз на всю жизнь.

Опасной для зрения является даже маломощная школьная указка. Она способна нанести ущерб зрению всего за одну минуту. Более сильным устройствам для этого достаточно лишь нескольких секунд.

Люди получают в своё распоряжение всё больше современных гаджетов, предназначенных для удобства и комфорта их жизни или деятельности. Однако, часто пользуются ими не по предназначению.