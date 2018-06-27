VistaNews.ru


Астероид Vesta 16 июля приблизится к Земле

Сегодня, 12:03

Чуть более чем через две недели земляне смогут увидеть с помощью биноклей и любительских телескопов потенциальную опасность для планеты, которая на этот раз не причинит вреда.

Астероид Vesta, размером в четыре Новых Зеландии, 16 июля приблизится к Земле, однако пронесется мимо, разминувшись с планетой на 170 миллионов километров. Ученые уверены, что за это время никакие столкновения огромного болида с другими космическими телами не смогут изменить его безопасную траекторию. Однако за Vesta продолжают пристально наблюдать все мировые обсерватории. Слишком велика его масса и объем, чтобы оставлять без внимания потенциальную угрозу.

В настоящее время астероид летит из созвездия Стрельца. Впервые он был зафиксирован восемь лет назад и стал предметом для пристального изучения. Судя по свежим кратерам на поверхности, космическое тело претерпевало столкновения с другими болидами, а значит, его траектория не может быть стабильной. В космическом «бильярде» могут существовать опасности рикошетов, которые подвергают опасности существования планет.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

NASA: 23 мая мимо Земли пролетит гигантский астероид KW1 2018

«Предвестник апокалипсиса»: Астероид Веста в июне подлетит к Земле

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем