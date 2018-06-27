Астероид Vesta 16 июля приблизится к Земле

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Чуть более чем через две недели земляне смогут увидеть с помощью биноклей и любительских телескопов потенциальную опасность для планеты, которая на этот раз не причинит вреда.

Астероид Vesta, размером в четыре Новых Зеландии, 16 июля приблизится к Земле, однако пронесется мимо, разминувшись с планетой на 170 миллионов километров. Ученые уверены, что за это время никакие столкновения огромного болида с другими космическими телами не смогут изменить его безопасную траекторию. Однако за Vesta продолжают пристально наблюдать все мировые обсерватории. Слишком велика его масса и объем, чтобы оставлять без внимания потенциальную угрозу.

В настоящее время астероид летит из созвездия Стрельца. Впервые он был зафиксирован восемь лет назад и стал предметом для пристального изучения. Судя по свежим кратерам на поверхности, космическое тело претерпевало столкновения с другими болидами, а значит, его траектория не может быть стабильной. В космическом «бильярде» могут существовать опасности рикошетов, которые подвергают опасности существования планет.