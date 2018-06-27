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В Китае выращивают на заказ уши для детей

Сегодня, 11:50

Учёные научились справляться с врождённой болезнью, при которой малыш рождается практически без ушей.

У таких детей вместо уха обычный небольшой отросток. Очень долго учёным не удавалось ничего сделать с этой болезнью, и ребёнок был вынужден оставаться без части тела на всю жизнь. Однако недавно в Китае исследователи недавно начали выращивать уши для детей на заказ.

Дело в том, что в Шанхае в одной из больниц была выбрана группа из пяти детей, родившихся без одного уха. Учёные отсканировали здоровый орган малыша и создали 3D-модель. На основе последней была сделана специальная форма.

После этого исследователи заполняли форму хондроцитами, которые являются предшественниками хрящевых клеток. Материал для уха был взят из тел самых маленьких пациентов.

После всех процедур ухо начинало буквально расти, получая нужную форму. Учёные выращивают эту часть тела в лабораторных условиях таким способом, что она становится точной копией здорового уха.

В конечном итоге полученное ухо пришивали к головам детей пластические хирурги. Оказывается, что оно отлично приживается.

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