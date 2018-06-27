Пшеничные колоски способны погубить животных

Сегодня, 11:09

Домашние животные могут погибнуть от самых элементарных вещей. Они бывают самыми обыденными и с виду безобидными, но, тем не менее, несут в себе смертельную опасность.

Животных способны погубить даже обычные пшеничные колоски, которые являются для них настоящей чумой. Их острые ости легко прокалывают тело животного и остаются там.

Они не только причиняют боль, но и заносят инфекцию. При этом колоски могут попадать в животных не только через подушечки лап. Ветеринары находят их в ноздрях, ушах и, даже, в глазах. Не говоря уже о гениталиях.

Известны случаи, когда ость, попав в подушечку лапы, стала подниматься вверх по ноге животного.

Дополнительную проблематику представляет то, что для определения места нахождения ости в теле животного может потребоваться проведение рентгенографии или фиброскопии.

Колоски, попавшие в тело кошки или собаки, способны мигрировать по нему и поразить даже такие органы, как лёгкие или мозг.

Поэтому ветеринары советуют тщательно наблюдать за своим питомцем. Если он демонстрирует странное поведение, это должно насторожить.

Первым делом следует осмотреть основные зоны риска. Это подушечки лап, гениталии, уши и нос.