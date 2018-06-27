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Ученые: Употребление пищи необычным способом вызывает больше удовольствия

Сегодня, 11:06

Поглощать пищу можно и даже нужно нестандартным путем, только так можно получить неслыханное ранее удовольствие. Соответствующий эксперимент провели американские ученые из университета Огайо.

Исследователи Чикагского университета Огайо провели достаточно интересное исследование. Они постарались выяснить, каким образом можно повысить уровень удовольствия, которое каждый человек получает от употребления еды. Для этого они провели эксперимент с участием 65 добровольцев, которых поделили на две группы – первая ела попкорн руками, а вторая – при помощи палочек.

Ученые у добровольцев следили за ощущениями людей и установили, что первая группа просто поедала попкорн, но не получала особого удовольствия, а вот те, кто попал во вторую группу и столкнулся с таким необычным поеданием данного продукта, получили колоссальное наслаждение от такой обычной еды. Предполагается, что используя палочки, люди гораздо больше концентрируются на приеме пищи и уделяют еде гораздо больше внимания, чем при стандартном поедании попкорна.

 Во время второго эксперимента 300 участников поделили на три группы и попросили каждую придумать необычный способ питья воды. Исследуемые проявили свою фантазию и те, кто выбрал необычный способ употребления обычной воды, получили от этого гораздо больше удовольствия. В ходе третьего опыта добровольцы смотрели видео ролик традиционным способом и необычным – при помощи очков сделанных своими руками. Здесь также предпочтение отдали нетрадиционному просмотру.

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