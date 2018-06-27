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Ученые выяснили, как по ногам можно узнать о состоянии здоровья

Сегодня, 10:05

Сиднейский врач Кейт МакАртур сказала, что большинство проблем, связанных с ногами, а именно маленькие болезненные пятна, мозоли или оттеки, могут потенциально сигнализировать о проблемах со здоровьем. Эксперт рассказала, как по ногам можно диагностировать болезни.

Важно обратить внимание на цвет ногтей на ногах. «Желтые ногти могут говорить о наличии грибковой инфекции», - сказала доктор Кейт МакАртур. Если ноги всегда чувствуют холод, это может говорить о наличии диабета, который меняет периферическое кровоснабжение. Если ноги длительное время остаются сухими или с трещинами, несмотря на постоянное увлажнение, возможно, стоит обратить внимание на эту проблему.

Одним из объяснений может быть гиперкератоз, это когда кожа становится слишком толстой. «Слои кожи не будут иметь достаточной эластичности и будут продолжать образовываться трещины», - сказала эксперт. Другие причины, по которым ноги по-прежнему остаются сухими, несмотря на лечение, могут быть дерматит, псориаз или экзема.

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