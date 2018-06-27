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В Хабаровске пройдет конференция ведущих нейрохирургов мира

Сегодня, 10:22

Специалисты со всего мира обсудят стратегию лечения и диагностики лечения сложных опухолей, сосудистых мальформаций и других функциональных расстройств головного мозга.

Медицина не стоит на месте, особенно активно она развивается в такой сфере, как онкология. Для этого специалисты со всего мира ежегодно собираются на научной конференции в Хабаровске, где обсуждают все новые тенденции в лечении.

Кроме проведения различных дискуссий и докладов, в рамках мероприятия запланировано проведение образовательного курса для молодых хирургов, который будут вести ведущие азиатские нейрохирурги.  Также известно, что все участники конференции смогут пройти специальный обучающий 3D-виртуальный мастер-класс по нейрохирургии.

Открытие VIII Международная конференция Азиатской Академии Гамма-ножа запланировано на завтра 28 июня. Ее участниками станут онкологи, рентгенологи, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, аспиранты, ординаторы, студенты старших курсов медицинских университетов.

Напомним, что ранее распространялась информация о том, что исследователи университета Маршала создали специфический фермент, который получил название натрий-калиевый аденозинтрифосфатаз. Он способен кардинально влиять на процесс старения человека.

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