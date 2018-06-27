NASA будут использовать новый метод для поиска пришельцев

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Жизнь может быть потоком энергии, без формы, тела, границ и даже без привязки к определённому времени. Идея заключается в поисках инопланетян, которые не органические.

Недавно NASA опубликовало новый метод для поиска пришельцев. Его будут использовать в ближайшем будущем. Главное в теории то, что раньше учёные искали на других планетах в космосе кислород и атмосферу. То есть, смысл состоял в том, что жизнь может быть только в местах, подобных Земле. Это позволяло бы эволюции создать живых существ, схожих на людей, животных и растений.

Но в новый метод более радикальный. Вопрос состоит в том, может ли жизнь зародиться в атмосфере, где кислорода практически нет. За основу было взято то, что до появления сложных биологических существ и организмов на Земле было очень мало необходимого чистого воздуха, но это не мешало жить и развиваться первым бактериям и простейшим организмам.

NASA переходит от теоретическое науке о жизни в других местах в галактике Млечный Путь, к некому надёжному и практичному научному знанию.

Современные телескопы помогут учёным найти инопланетян, изучив досконально атмосферы других миров. Сейчас в первую очередь нужно изучить более широкий спектр химического состава атмосфер планет и биосигналов.

Учёные из Nexus for Exoplanet System Science выдвинули похожую теорию. По их словам, жизнь может быть не органической. Возможно, что условия на другой планете не позволили пойти эволюции этим путём. Возможно, что инопланетяне могут быть энергией в волновом потоке. Их тело не имеет границ и привязки ко времени. Звучит конечно фантастически, но вот с научной точки зрения всё обосновано.