В Чеджу в Южной Корее замечен «сизый» НЛО

Сегодня, 09:10

Фотофакт появился в Сети вместе с рассказом очевидцев.

В городе Чеджу в Южной Корее замечен новый уникальный объект, который привлек внимание уфологов со всего мира. В небе удалось запечатлить «сизый» НЛО.

Его форма напоминала пористые облака, однако его расположение в небе натолкнуло уфологов на мысль о том, что Южную Корею атакуют пришельцы. Очевидцы в комментариях разделились на два конфронтальных лагеря. Одни уверяли, что подобное явление не более чем совокупление пара в небе. Другие же намерены доказать факт вторжения гуманоидов. Официального заключения ученых Южной Корее и их комментариев пока не появилось.

К слову, инопланетяне атакуют людей по всей территории земного шара. Например, над Аризоной зафиксировано инопланетное фиолетовое свечение, а в Аргентине ученые нашли скрытый от человека остров – резиденцию гуманоидов. Примечательно, что местные жители всех этих стран опасаются от возможного влияния со стороны внеземных цивилизаций, но полностью опровергнуть наличие или отсутствие инопланетян над жителями планеты Земля точно невозможно.