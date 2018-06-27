«Добровольная платная мутация»: Ученые доказали вред УЗИ

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В научном сообществе предупреждают о скором вырождении человечества. Однако методика определения пола будущего ребенка в конце прошлого века взорвала сознание на обывательском уровне, вызвав всеобщий восторг и безграничную веру в научный прогресс.

Лишь некоторые скептики предупреждали о фатальных последствиях УЗИ, называя его – добровольная платная мутация. Несмотря на предупреждения ряда авторитетных генетиков, метод ультразвукового исследования, стал в конце прошлого века настолько популярным, что превратился в мощный инструмент для выкачивания денег. Тайна пола будущего ребенка переставала быть таковой, после платной процедуры УЗИ, когда можно смело покупать детские вещи и аксессуары определенного цвета. Однако статистика патологий новорожденных, почему-то стала расти. Ученые, сопоставив причины и следствия, выяснили, что развитие клеток головного мозга плода, блокируется под воздействием ультразвука. Так называемые аутисты, которых рождается все больше, пережили перемещение нейронов в головном мозге, во время процедуры УЗИ.

По мнению ученых, клетки мозга будущего ребенка, под воздействием ультразвукового облучения, «теряют ориентацию», меняя свое положения в подкорке и полушариях. Кроме того, деформируется уже выстроенная в строгом порядке цепочка ДНК. УЗИ является для развивающейся клеточной структуры мощным и разрушительным ударом. Следующие поколения, уже будут иметь такие же изменения. Научное сообщество предупреждает практикующих врачей о вредности УЗИ, однако эта хорошо разрекламированная методика приносит слишком большие прибыли, чтобы от нее отказались. Мутации в организме представителей человечества накапливаются с каждым десятилетием. Вырождение или перерождение в новый вид, не является фантастической версией.