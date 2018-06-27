Учёные: Яичную скорлупу можно использовать для заживления ран

Сегодня, 10:01

Всё дело в мембране, которую нужно отделить от скорлупы, высушить и измельчить.

Далее следует сделать плёнку и покрыть ею открытую рану, а после уже перевязать место бинтом. Не имеет значения, какого размера ранение и какой у него тип. Благодаря мембране от яичной скорлупы восстановиться человек сможет быстрее. Открытые ранения обычно заживлять очень трудно, потому учёными активно велись поиски того, как это решить. Варианты бывали разные, но часто очень сложные и затратные для больных.

Одним из самых доступных вариантов стало использование обычного яйца. В мембране есть белок, который благотворно воздействует на человеческую кожу, потому её можно применять. Эксперты отмечают, что желательно использовать именно куриные яйца, а утиные не желательно – в таких нередко бывает инфекция.