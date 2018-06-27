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Людям, страдающим диабетом, необходимо проводить постоянную регуляцию сахара в их крови. Ранее это делалось с помощью инъекций, сейчас разработан более простой способ.

Учёные США создали первые в мире инсулиновые таблетки. С их помощью доставка необходимых препаратов в организм диабетиков будет производиться через желудок.

При обычном приёме инсулина внутрь, его молекулы совершают долгий путь по организму, и до кровотока попадает лишь незначительное их количество.

Новые инсулиновые таблетки отличаются наличием специальных встроенных инструментов. С помощью их осуществляется защита вещества от попутных соединения, после того, как оно попадёт в пищевод. Таким образом, сохраняется весь его функционал.

Количество жителей планеты, у которых диабет на разных стадиях, около 340 миллионов. Подавляющая часть из них делает постоянные инъекции инсулина, чтобы регулировать уровень сахара в крови. При этом необходимо строго выдерживать дозировку, чтобы не нанести вред организму. Переизбыток вещества может спровоцировать гиполикемию.

В новых таблетках имеются регуляторы, которые смогут осуществить контроль уровня сахара в крови, даже при его понижении.

Таблетки для диабетиков сейчас проходят в США свои лабораторные исследования. Затем они будут опробованы на пациентах.