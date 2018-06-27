Геолог в Нью-Мексико обнаружил 20 фрагментов инопланетного НЛО

Сегодня, 07:48

Американских геолог из штата Нью-Мексико утверждает, что обнаружил 20 металлических фрагментов инопланетного НЛО. Ученых предполагает, что фрагменты могли принадлежать летающей тарелке пришельцев, которая разбилась в городе Розуэлл в 1947 году.

Исследователь Международного Музея НЛО в Нью-Мексико, а также геолог Франк Кимблер заявил, что на территории Розуэлла, штат Нью-Мексико, ему удалось сделать редкую находку. Ученый используя металлоискатель раскопал около 20 металлических фрагментов размером с ноготь. «Некоторые материалы, которые я обнаружил, были протестированы, и у них зафиксировали аномалии, которые предполагают, что они могут иметь внеземное происхождение», - сказал Кимблер.

Недавно находками Кимблер заинтересовались исследователи из Бюро земельного управления (BLM). Ученые планируют совместными усилиями продолжать поиски фрагментов НЛО, чтобы доказать существование внеземной жизни.