Определен день наблюдения за «сияющим» Сатурном

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Противостояние планет в последнее время стало частым явлением, в такой момент наша планета находится между Солнцем и планетой. В ночное время находясь в противостоянии Сатурн максимально приблизится к Земле и покажет максимальный блеск.

Ученые, которые занимаются изучением космоса, сообщили, что сегодня 27 июня жители Москвы и прилежащих территорий смогут очень отчетливо увидеть в телескопы планету Сатурн, которая приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Сотрудники московского планетария рассказали, что в такие дни блеск данной планеты и продолжительность ее видимости будет самой долгой.

Астрономы заявили, что все желающие смогут в 16:30 по московскому времени наблюдать Сатурн с точки противостояния с Солнцем. Как известно, моменты такого противостояния являются самыми хорошими для наблюдения внешних планет и астероидов. Такая ситуация возникает из-за того, что в такой момент они находятся на очень близком расстоянии к нашей планете, а их диск полностью освещается Солнцем.

Напомним, что Сатурн занимает такое положение всего лишь один раз в 378 дней, что довольно редко. Известно, что в телескоп все желающие смогут увидеть кольца данной планеты, а также самую большую планету-спутник – Титан. Исследователи рассказали, что на сегодняшний день кольца Сатурна расположились таким образом, что их можно будет наблюдать даже при помощи самого обычного телескопа.

Начиная с 6 сентября Сатурн начнет постепенное сближение с Солнцем и уже в ноябре увидеть его будет невозможно.