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Ученые: Саркофаги в Гизе построили представители внеземной цивилизации

Сегодня, 23:02

Весящие более ста тонн саркофаги выполнены из асуанского гранита и являют собой пример достижений не только древней инженерии, но и современной. Две дюжины мрачных ящиков обнаружили в пещерах на склоне холма в 20 км к югу от Великой Пирамиды в Гизе.

Каменная резка выполнена настолько точно, что ученые предположили, что их построили представители внеземной цивилизации, а позднее их присвоили земные правители для захоронения священных быков Апис. В пользу этого утверждения свидетельствуют очень неумело нанесенные на поверхность саркофагов иероглифы.

Как и для чего были созданы гранитные конструкции, выяснить не удалось, но точность работ указывает на их бесспорную важность.

Последние исследования указывают, что это место погребения быков Апис, воплощавших бога Птаха и было построено фараоном Рамсесом II приблизительно в 1160 году до н.э.

Египтологи уверены, что пещеры также были прорыты по приказу египетского царя для сохранения мумий Аписа.

Храм обнаружил Август Мариетт, который собирал в Египет коптские рукописи. В 1850 году в песках Мариэтт обнаружил голову сфинкса. Чтобы расчистить место, вокруг нее использовали взрывчатку и таким образом обнаружили проход в пещерный лабиринт с множеством залов.

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