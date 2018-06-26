Модифицированная вакцина американцев продлила жизнь больным глиобластомой

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Разработали ее ученые из Северной Каролины, проводя опыты среди 61 пациента. Всего под наблюдением оказались 104 человека.

Модифицированная вакцина американцев смогла продлить жизнь больным глиобластомой на три года, учитывая факт, что со злокачественной опухолью, в основном, не живут больше года.

Смысл вакцины заключается в провокациях иммунной системы, заставляя работать ее на опухолевые клетки. Состоит препарат из полиомиелита модифицированной формы, которые вводят в опухоль через хирургически встроенный катетер.

По результатам 12,6 месяцев остались живыми половина испытуемых. Вакцина не смогла помочь 69% больных. Когда проверяли живых пациентов через 24 месяца – их оказалось 21%, когда другие больные, которые делают стандартные процедуры, оказались в меньшинстве - 14%. А вот через 36 месяцев количество вакцинированных осталось прежним, в то время, как по статистике не выживает больше 4%.

Ученые утверждают, что вакцина еще не доработана, так как у нее есть много побочных эффектов и сейчас они работают уже со второй фазой препарата.