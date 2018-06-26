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Ученые Астрономической обсерватории Страсбурга рассказали о наиболее перспективном направлении межпланетного путешествия – к звезде Проксима Центавра. Длительность такого перелета будет при самых оптимистических прогнозах не менее 630 лет.

Проксима Центавра так и называется (от лат. proxima — ближайшая), потому что это ближайшая к Солнечной системе звезда. По астрологической классификации это красный карлик в звездной системе Альфа Центавра. Расстояние от Земли примерно в 4,22 светового года, что в 270 тыс. раз больше расстояния от Земли до Солнца. В 2002 году астрономы установили, что диаметр и масса Проксима Центавра примерно в 7 раз меньше соответственно диаметра и массы Солнца. Ученые рассчитали, что потребуется для межпланетного путешествия на Проксима Центавра, благодаря чему человечество сможет быстрее покорить небесное тело.

Не так давно астрономы Европейской Южной Обсерватории (ESO) сделали открытие – они обнаружили существование экзопланеты, вращающейся вокруг Проксима Центавра. Период обращения этой планеты вокруг звезды составляет 11 дней, а температура поверхности планеты позволяет говорить о существовании на ней жидкой воды.

При нынешнем уровне развития технологий время пути до этой звезды займет 6300 лет. Если оптимистически смотреть на перспективы развития мировой космонавтики, можно теоретически надеяться, что время, необходимое для такого перелета, сократится в 10 раз и составит 630 лет.

Конечно, у всех отправившихся в такой полет, и всех последующих поколений обратного пути не будет. С помощью компьютерного моделирования астрофизик Фредерик Мартин определил, что для путешествия оптимальным количеством экипажа будет 98 человек. Все они должны быть генетически здоровы.

Очень тщательно надо подойти к подбору экипажа с точки зрения обеспечения бесконфликтной атмосферы в процессе полета. Вопрос воспитания и обучения новых поколений – тоже важнейший.

Конечно, такой проект может иметь перспективы в очень отдаленном будущем. Но уже в ближайшие десятилетия должна появиться возможность перелета людей на другие планеты Солнечной системы. Так, Институт Марса, находящийся в США, подсчитал, что стоимость одного полета людей на Марс составит 1 триллион долларов. Подготовка к нему займет 25 лет.

Илон Маск заявляет, что стоимость перелета на Марс составит 1 миллиард долларов, но эта сумма не включает в себя затраты по обеспечению жизнедеятельности астронавтов во время полета, а также созданию базы на Марсе.