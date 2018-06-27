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Пятна на Солнце размером с Землю напугали учёных

Сегодня, 02:45

Гигантские червоточины могут быть предвестниками серьёзных катаклизмов.

На Солнце появились пятна размером с Землю. Данные образования напугали учёных, поскольку могут свидетельствовать об изменениях внутри светила. Впервые группу пятен AR2715 обнаружил французский исследователь Филипп Тоси посредством частной обсерватории в Ниме. По его словам, 19 июня пятен ещё не было, а 20 их было уже несколько, причём самое большое из них превышало размеры Земли. Также Тоси заявил, что смог увидеть небольшую солнечную вспышку, которая образовала дугу между двумя образованиями. Учёные отмечают, что в последние месяцы наблюдается незначительный рост солнечных пятен, в то же время интенсивность их появления заметно ниже в сравнении с показателями прошлых лет. Связно это с постепенным снижением активности Солнца.

Ранее мы писали, что солнечный супершторм способен «убить» телефоны по всей Земле. Исследователи предупреждают, что стихия может натворить бед на поверхности планеты, последствия которых ощутят все её обитатели.

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