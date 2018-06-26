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Миллионер заплатит $3500 за разгадку тайны австралийского геоглифа

Сегодня, 19:30

Человек, расшифровавший таинственный геоглиф «Человек Марри», получит от австралийского путешественника и филантропа Дика Смита денежное вознаграждение в размере порядка 3,5 тысяч долларов.

Рисунок, изображающий Маррийского человека, обнаружил пилот, пролетавший над ним, еще 20 лет назад, в 1998 году. Геоглиф находится на юге Австралии. Как выяснили ученые, изображение можно увидеть с высоты от 3 до 10 тысяч метров. В «Книге рекордов Гиннеса» подтвердили, что «Человек Марри» является самым большим геоглифом на планете.

История его происхождение не разгадана и по сей день. Австралийский миллионер Смит вместе с группок ведущих ученых уже второй год трудится над загадкой, и пообещал награду человеку, который сумеет пролить свет на таинственную историю 28-метрового изображения. Подобная срочность связана постепенным разрушением геоглифа.

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