Шведские ученые протестируют крокодилов, чтобы оценить интеллект их предков-динозавров

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Ученые Швеции из Лундского университета решили исследовать крокодилов. Рептилий протестируют на способность воспринимать информацию и прорабатывать ее.

Другими словами, будут изучать их когнитивные способности. Поскольку крокодилы имеют предков, относящихся к динозаврам, исследователи, наблюдая за способностью крокодилов к обучению и их памятью, рассчитывают узнать уровень развития динозавров.

Если крокодилы смогут одолеть поставленные для них учеными задачи, смело можно будет утверждать, что и динозаврам они оказались бы под силу. И интеллект предков не ниже потомков-крокодилов. В эксперименте принимают участие шесть рептилий, для которых соорудили специальный вольер с бассейном и травяным покрытием.