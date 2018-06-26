Впервые в США одобрили лекарство на основе марихуаны

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Его применят для лечения редких и сложно поддающихся терапии форм эпилепсии.

Лекарство на основе марихуаны впервые будет официально производиться на территории США. Его выпуск одобрили в профильном надзорном ведомстве. Известно, что речь идёт о препарате под названием Эпидиолекс. В его состав включают один из компонентов конопли – каннабидиол. Используют лекарство для борьбы с редкими и сложно поддающимися терапии формами эпилепсии.

Известно, что предварительно учёные провели ряд испытаний данного препарата. В тестах приняли участие 516 пациентов, в том числе и дети. Результаты оказались впечатляющими. Эпидиолекс способен вдвое снижать периодичность приступов судорожного синдрома. Специалисты называют эффект от данного лекарства впечатляющим. При этом они призывают не отождествлять его с наркосодержащими препаратами, поскольку он не вызывает наркотического опьянения у пациентов.

Ранее мы писали, что власти Канады проголосовали за легализацию марихуаны. Чиновники утверждают, что это позволит вывести рынок из тени и взять под контроль оборот лёгких наркотиков.