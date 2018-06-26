VistaNews.ru


Загадочный объект в космосе быстро расширяется и грозит Большим взрывом

Сегодня, 23:30

Таинственное космическое тело может в определённый момент погубить Вселенную.

Новым Большим взрывом грозит загадочный светящийся объект в космосе. Астрономы подсчитали, что он расширяется очень быстро и может в определённый момент спровоцировать тотальный апокалипсис. Скорость разлёта его частиц в данный момент составляет 19312 км/с. Обнаружить его удалось благодаря телескопу ATLAS в обсерватории на вершине Мауна-Кеа на Гавайях. Исследователи считают, что опасность от данного космического тела реальна, потому, что в определённый момент он может достигнуть Земли. В данный момент удаление от нашей планеты составляет 200 миллионов световых лет, однако скорость расширения данного объекта постоянно растёт. Что это за объект, учёные выяснить пока не смогли. Он в 100 раз ярче, чем любая сверхновая звезда. Предполагается, что Большой взрыв, который породил Вселенную, когда-то произошёл так же. Возможно, он тогда погубил всё, что было когда-то до него. Свои предположения астрономы изложили в ролике, который опубликовали в сети.

Ранее мы писали, что астрономы нашли подтверждение теории существования девятой планеты. Учёные утверждают, что в Солнечной системе действительно может быть ещё один ранее не изведанный объект, который в перспективе представляет большой интерес для науки. Выяснить его местоположение пока не удалось.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Астрономы: В космосе происходят странные вспышки

Ученые: Новый межзвездный астероид пролетит возле Земли в 2019 году

Американские учёные обнаружили в космосе объект, напоминающий Вселенную

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем