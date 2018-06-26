Загадочный объект в космосе быстро расширяется и грозит Большим взрывом

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Таинственное космическое тело может в определённый момент погубить Вселенную.

Новым Большим взрывом грозит загадочный светящийся объект в космосе. Астрономы подсчитали, что он расширяется очень быстро и может в определённый момент спровоцировать тотальный апокалипсис. Скорость разлёта его частиц в данный момент составляет 19312 км/с. Обнаружить его удалось благодаря телескопу ATLAS в обсерватории на вершине Мауна-Кеа на Гавайях. Исследователи считают, что опасность от данного космического тела реальна, потому, что в определённый момент он может достигнуть Земли. В данный момент удаление от нашей планеты составляет 200 миллионов световых лет, однако скорость расширения данного объекта постоянно растёт. Что это за объект, учёные выяснить пока не смогли. Он в 100 раз ярче, чем любая сверхновая звезда. Предполагается, что Большой взрыв, который породил Вселенную, когда-то произошёл так же. Возможно, он тогда погубил всё, что было когда-то до него. Свои предположения астрономы изложили в ролике, который опубликовали в сети.

Ранее мы писали, что астрономы нашли подтверждение теории существования девятой планеты. Учёные утверждают, что в Солнечной системе действительно может быть ещё один ранее не изведанный объект, который в перспективе представляет большой интерес для науки. Выяснить его местоположение пока не удалось.