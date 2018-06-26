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Парадокс: Мальчики из обеспеченных семей чаще «получают» рак простаты

Сегодня, 17:50

Онкология давно является проблемой, на борьбу с которой направлены лучшие научные и медицинские силы. Однако, результаты исследований в этом направлении иногда показывают полный парадокс.

В частности, оказалось, что чаще других «получают» рак простаты мальчики из обеспеченных семей. К такому выводу пришли американские специалисты, работающие над этой проблемой.

Согласно их заключению, если мальчики родились в семьях, относящихся к привилегированным, где очень внимательно наблюдали за качеством их питания и здоровья, во взрослом возрасте это давало неожиданный эффект.

В их организме зафиксировали выработку намного большего количества тестостерона. Это один из основных факторов увеличения риска того, что может развиться рак простаты.

Учёные на протяжении многих лет наблюдали здоровье, какое покажут возмужавшие мальчики, родившиеся в самых разных семьях.

По их мнению, в неблагополучных, организму ребёнка приходится сталкиваться с болезнями или с недостатком пищи. Организм нацелен на борьбу с этими явлениями. Если их нет – он вырабатывает дополнительный тестостерон.

У этого мужского гормона две стороны. С одной – он способствует развитию мускулатуры и энергичности мужчины. С другой – он существенно повышает риск появления рака простаты.

При низком уровне тестостерона, онкология появляется намного реже. Но в этом случае намного чаще фиксируется снижение либидо и состояние бесплодия.

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