Ученые из Австралии полностью восстановили спинной мозг аквариумной рыбе

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Их исследования могут в будущем и применяться для людей.

Ученые из Университета Монаша в Австралии полностью восстановили спинной мозг аквариумной рыбе. Для опытов было взято 6200 рыб вида данио-рерио. Их часто используют в медицинских исследованиях, так как их тело полностью прозрачное и они владеют прекрасной способностью регенерироваться. Происходило всё во главе с Яном Каслиным.

Ученые специально травмировали костный мозг, чтобы потом ввести препарат из стволовых клеток и клеток-предшественников нейронов. Также они заметили тенденцию, что зависит скорость заживления и от возраста: малькам понадобилось всего два дня, чтобы полностью прийти в себя, а более взрослым особям – до четырех.

Исследователи выделили две «волны» восстановления: первая – это когда клетки-предшественники отправляются к травмированному месту, а вторая – когда после них уже появляются стволовые клетки, чтобы заживить повреждение.

Ученые верят, что если их исследование рассматривать и развивать дальше, в будущем появится возможность лечить людей с поврежденными головным и костным мозгами.