В холодной воде можно будет прожить дольше: Поможет новый гидрокостюм

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Подводное плавание давно интересует не только любителей дайвинга, но и боевых пловцов. На совершенствование возможностей этих подразделений направлена работа целых институтов.

Новый гидрокостюм, разработанный в США, поможет боевым пловцам прожить в холодной воде значительно дольше. Как сообщается, его разработкой учёные занимались на протяжении двух лет.

Для этого они использовали опыт, полученный после изучения животных. У обитателей моря различные способы противостоять холодной воде.

Акулы, в частности, способны к генерации внутреннего тепла. Пингвины «оснащены» специальными воздушными карманами, обеспечивающими им теплоизоляцию.

У белых медведей и тюленей, защита другая. Её основой являются подкожный жир и мех с особыми свойствами.

Ранее гидрокостюм для сохранения свойств живучести в холодной воде снабжали неопреном. Он был теплоизолятором, пористость которого позволяла хорошее удержание тёплого воздуха. Однако, это могло продолжаться не более часа.

Новый гидрокостюм, разработанный специалистами США, работающими в Массачусетском технологическом институте, имеет намного лучшие характеристики.

Воздух, содержащийся в порах неопрена, специалисты заменили ксеноном. Новый гидрокостюм продемонстрировал, что при температуре воды в +10 градусов в нём можно вполне комфортно действовать на протяжении до 2,5 часов.