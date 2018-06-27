VistaNews.ru


В холодной воде можно будет прожить дольше: Поможет новый гидрокостюм

Сегодня, 04:30

Подводное плавание давно интересует не только любителей дайвинга, но и боевых пловцов. На совершенствование возможностей этих подразделений направлена работа целых институтов.

 Новый гидрокостюм, разработанный в США, поможет боевым пловцам прожить в холодной воде значительно дольше. Как сообщается, его разработкой учёные занимались на протяжении двух лет.

Для этого они использовали опыт, полученный после изучения животных. У обитателей моря различные способы противостоять холодной воде.

Акулы, в частности, способны к генерации внутреннего тепла. Пингвины «оснащены» специальными воздушными карманами, обеспечивающими им теплоизоляцию.

У белых медведей и тюленей, защита другая. Её основой являются подкожный жир и мех с особыми свойствами.

Ранее гидрокостюм для сохранения свойств живучести в холодной воде снабжали неопреном. Он был теплоизолятором, пористость которого позволяла хорошее удержание тёплого воздуха. Однако, это могло продолжаться не более часа.

Новый гидрокостюм, разработанный специалистами США, работающими в Массачусетском технологическом институте, имеет намного лучшие характеристики.

Воздух, содержащийся в порах неопрена, специалисты заменили ксеноном. Новый гидрокостюм продемонстрировал, что при температуре воды в +10 градусов в нём можно вполне комфортно действовать на протяжении до 2,5 часов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные улучшили теплоизоляцию гидрокостюма инертными газами

В Таганрогском заливе "моржи" открыли купальный сезон

Учёные: Морские котики не видят сны, если спят в воде

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем