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Врачи: Больше всех онкологии подвержены проводники и пилоты

Сегодня, 16:50

Бортпроводницы рискуют получить рак груди на 50% больше, нежели обычные женщины. Всё дело в солнечной радиации, которую они получают в 100-300 раз больше, чем люди на Земле.

Врачи и учёные из Гарвардского университета недавно решили провести исследование. Они следили за здоровьем 5 тысяч проводников и пилотов из США. Оказалось, что именно люди таких профессий подвержены онкологии больше всех.

Оказывается, что проводницы рискую получить рак груди на 50% больше, чем обычные женщины.

Учёные отмечают, что среди проводников и пилотов самое низкое количество курящих и употребляющих алкоголь граждан. Кроме того, они реже остальных страдают от ожирения.

Тем не менее, люди в самолёте на огромной высоте получают в 100-300 раз больше радиации, чем люди на Земле на уровне моря. Если пассажиры сталкиваются с этим редко, то вот пилоты с проводницами каждый день.

К полученной дозе радиации подключается и режим. Всё дело в постоянном несовпадении ритма человека с дневным ритмом, что вызывается сменой часовых поясов. Из-за всего этого гормональная система сотрудников самолётов буквально выходит из-под контроля.

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