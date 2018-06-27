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Ученые утверждают, что уставшие врачи опасны для пациентов. Их можно сравнить с пьяными.

В Британской медицинской ассоциации уставших врачей сравнили с алкоголиками. Если врач работал, к примеру, 12 часов и более, риск ошибки возрастает на 27%: мозг человека ищет возможности для отдыха и начинает работать не в полную силу. Так же, как и у пьяного, у уставшего человека снижаются внимание, скорость реакции, все мыслительные процессы замедляются. При сильной усталости у человека доминирующей мыслью является мысль об отдыхе, точно так же, как у алкоголика доминирует мысль о выпивке.

Поэтому из-за усталости медики допускают больше ошибок, неточностей, испытывают различные затруднения в диагностике и лечении. Конечно, в итоге пациенту может быть нанесен вред. То же самое будет и в случае недомогания врача.

Оптимальной продолжительностью работы врача ученые считают 8 часов, и даже в течение этого времени при малейших признаках усталости врач должен взять перерыв для восстановления работоспособности.

В зимнее время врачам рекомендуется отдыхать по возможности больше. И если усталость осталась, то от сложных случаев диагностики или лечения следует отказаться, так как результаты, скорее всего, будут неудовлетворительными.