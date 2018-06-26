Ученые: Размер сосков не влияет на способность женщины кормить грудью

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Опытные ученые из Австралии в ходе эксперимента доказали, что размер сосков никаким образом не влияет на способность женщины кормить грудью. Предыдущие исследования показывали, что новорожденные дети имеют проблемы с питанием из-за слишком больших сосков у женщины.

Размер самой груди и сосков не влияют на способность женщины полноценно кормить новорожденного малыша, об этом говорят результаты нового исследования. Ведущий автор Эшли Келли из Университета Квинсленда сказал: «Женские соски функциональны, поскольку они используются при грудном вскармливании».

Напомним, что предыдущие исследования показывали, что младенцы могут испытывать проблемы при вскармливании, если соски матерей слишком велики. Также Эшли Келли подтвердил, что мужские соски не имеют никакой цели и считаются эволюционным побочным продуктом.