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«Портал в другой мир»: Аномальные кольца нависли над турецким городом

Сегодня, 14:47

Они излучали странный свет и постоянно меняли форму. После появления объекта люди стали наблюдать в регионе десятки кораблей пришельцев.

О том, что над турецким городом нависли аномальные кольца рассказали местные жители. Им удалось заснять на камеру необычное явление. Уфологи сразу же заметили закономерность между данными кольцами и недавними событиями по всей стране.

Оказывается, что за последние месяцы по всей Турции сотни людей замечали НЛО. Исходя из этого, эксперты сделали вывод, что нависшие аномальные кольца – это портал в другой мир инопланетян, которые с его помощью прилетели на Землю.

                                         

По словам очевидцев, кольца в данном портале постоянно изменяли свою форму и были как бы вложены друг на друга. Примечательно, что они светились в вечернем небе. После появления объекта, во всём регионе люди стали наблюдать десятки кораблей инопланетян.

НЛО пролетало в ночном небосводе, меняя скорость движения и форму. Уфологи сделали вывод, что пришельцы при помощи портала запустили посадочные платформы для своих основных кораблей, которые должны прибыть в регион в скором времени.

Кстати, стоит отметить, что недавно молодая мать нашла в комнате у своего ребёнка ещё один портал пришельцев. Некоторые эксперты считают, что эти обе истории как-то связаны между собой.

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