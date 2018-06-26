Учёные рассказали, как достичь оргазма без секса

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Оказаться на пике наслаждения можно при совершенно бытовых обстоятельствах.

В обществе существует устоявшееся мнение, что для достижения оргазма обязательно необходимо заниматься сексом. Как правило, в большинстве случаев всё именно так и происходит, но существуют ситуации, когда почувствовать удивительные ощущения можно и без интимной близости. Учёные рассказали, что это может произойти с каждым в совершенно бытовых ситуациях. В частности, этому могут помочь концепция Мула Бандха или же упражнения Кегеля для женщин, ориентированные на тренировку вагинальных мышц. Также специалисты выяснили, что в некоторых случаях представительницы прекрасного пола могут ощутить нечто похожее на оргазм при посещении парикмахера или спа. Часто бывает, что человек достигает пика наслаждения во сне. Это происходит, когда перед сном он фантазирует о сексе. Мысли переносятся в подсознание, где формируется реалистичная картинка, заставляющая человека испытывать наслаждения.

Ранее мы писали, что ученые выяснили, почему полезно засыпать сразу после оргазма. Специалисты утверждают, что таким образом человек может намного эффективнее отдыхать.