VistaNews.ru


Учёные рассказали, как достичь оргазма без секса

Сегодня, 14:49

Оказаться на пике наслаждения можно при совершенно бытовых обстоятельствах.

В обществе существует устоявшееся мнение, что для достижения оргазма обязательно необходимо заниматься сексом. Как правило, в большинстве случаев всё именно так и происходит, но существуют ситуации, когда почувствовать удивительные ощущения можно и без интимной близости. Учёные рассказали, что это может произойти с каждым в совершенно бытовых ситуациях. В частности, этому могут помочь концепция Мула Бандха или же упражнения Кегеля для женщин, ориентированные на тренировку вагинальных мышц. Также специалисты выяснили, что в некоторых случаях представительницы прекрасного пола могут ощутить нечто похожее на оргазм при посещении парикмахера или спа. Часто бывает, что человек достигает пика наслаждения во сне. Это происходит, когда перед сном он фантазирует о сексе. Мысли переносятся в подсознание, где формируется реалистичная картинка, заставляющая человека испытывать наслаждения.

Ранее мы писали, что ученые выяснили, почему полезно засыпать сразу после оргазма. Специалисты утверждают, что таким образом человек может намного эффективнее отдыхать.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эксперты рассказали, насколько безопасно заниматься сексом с инфекцией мочевых путей

Ученые: По походке можно определить, испытывает ли девушка оргазм

Ученые выяснили, что секс не сможет заменить спорт

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рекомендуем