«No Stress!»: В Челябинске пекут хлеб от стресса

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В основе целебной выпечки лежит дигидроквирицитин. Рецепт разработали ученые из Южно-Уральского государственного университета.

Еще в 2008 году Laurent Wolf спела песню «No Stress!», которая говорит о том, что люди устали от постоянных агрессивных ситуаций в своей жизни. Российские ученые пошли дальше и разработали специальный рецепт выпечки. Сейчас хлеб от стресса пекут в Челябинске, его эффективность проверяется на добровольцах из физкультурного факультета вышеуказанного университета.

Каждый день студенты съедают по 20 граммов выпечки, которая не отличается вкусом от обычного хлеба.

В рецепте содержится антиоксидант дигидроквирицитин, полученный из корневой зоны лиственницы. По словам авторов работы, хлеб помогает не только снизить стресс, но и повысить иммунитет и снизить утомляемость. Эти свойства стоит доказать результатами успешного эксперимента.