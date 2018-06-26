Учёные: Переизбыток радости вызывает болезни

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Радость вызывает ухудшение речи, тремор рук, тошноту и мигрени.

По словам учёных, болезни вызывает гормон серотонин, который вызывается частым переизбытком радости. Речь идёт в основном о серотониновом синдроме.

Эксперты отмечают, что среди симптомов встречается нездоровое эмоциональное возбуждение, панические атаки, тревожность и так далее. Из-за большого наличия в организме человека серотонина может наблюдаться тремор рук, тошнота, мигрень, сильная потливость и плохая речь.

Учёные заявляют, что гормон может вырабатываться в огромном количестве не только из-за переизбытка радости, но и из-за употребления неких антидепрессантов, если сочетать их с рядом других лекарственных препаратов.