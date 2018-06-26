Морские звезды-мутанты не подвержены смертельным болезням

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Передать эту особенность человеку, чтобы уберечь его от опасных недугов, намерены учёные.

Группа американских исследователей из Калифорнийского университета в Мерседе установила, что геномы морских звезд, которые обитают у побережья Калифорнии, претерпели существенных изменений. В этой связи звёзды-мутанты стали не подвержены смертельным болезням. В частности, внимание специалистов привлек тот факт, что смертность обитателей моря сильно сократилась в сравнении с 2013 – 2014 годами, когда здесь бушевала эпидемия, погубившая порядка 81% особей. Выяснилось, что при наличии угрозы полного истребления у звёзд начала меняться структура ДНК. У них появились гены, которые позволяют выработать иммунитет к заболеванию. Как известно, опасный вирус способен поражать до двадцати различных видов морских звёзд. Животные умирают в течение нескольких дней после заражения. Сейчас же особи, которые живут на побережье Калифорнии, защищены от опасного заболевания и возрождают свою популяцию. Учёные намерены изучить эту мутацию, чтобы в будущем применить её особенность на человеке и уберечь его от недугов.

Ранее мы писали, что в Китае поймали рыбу-мутанта с головой голубя. Существо сильно напугало рыбаков. Они признались, что ранее никогда такого не видели.