«Аномалия»: Учёные нашли колючего пришельца, жившего 2 млн лет назад

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Инопланетянин имел плавники со щупальцами и был водным обитателем. Исследователи также нашли в его останках наличие очень развитых органов чувств.

Учёные из Оксфордского университета в Китае нашли пришельца, жившего на Земле в кембрийский период, то есть около 2 миллионов лет назад. По словам экспертов, найденное чудовище может относиться к животным. Но интерес для них составляет то, что оно сильно отличается от своих ближайших сородичей.

Найденного пришельца назвали Allonnia nuda. По словам учёных, обнаружение непонятного животного является очень важным звеном для изучения древних животных Земли.

Примечательно, что монстр имел плавники и щупальца, а также сильно развитые органы чувств. Считается, что найденное существо обитало в воде и использовало указанные органы чувств для охоты на других живых существ.

Кроме того, чудовище имело колючки по всему телу и огромный желудок. Передвигалось оно, как считают учёные, по дну.

Примечательно, что похожего колючего пришельца находили около 100 лет назад, но тогда их посчитали родственниками современных дельфинов и ничего странного, и необычного учёные не заметили.