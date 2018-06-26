Астронавты NASA прокомментировали своё сотрудничество с пришельцами

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Астронавты NASA были возмущены последними слухами о том, что американское космическое агентство на протяжении многих лет тесно сотрудничает с пришельцами и скрывает этот факт от всего мира. Сотрудники NASA поспешили полностью опровергнуть данную информацию.

Недавно в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь NASA Триш Чамберсон дала журналистам понять, что исследователи из США больше четырех лет выходят на связь с инопланетными представителями и даже пытаются с ними сотрудничать. Чамберсон также заявила, что ученым NASA удалось найти общий язык с гуманоидами.

Данную информацию прокомментировали официальные сотрудники NASA, который назвали сообщения ложными и что они вводят людей в заблуждение. По версии ученых, пришельцев в космосе зафиксировано не было, поэтому не может идти речи о сотрудничестве с ними.