VistaNews.ru


Астронавты NASA прокомментировали своё сотрудничество с пришельцами

Сегодня, 12:37

Астронавты NASA были возмущены последними слухами о том, что американское космическое агентство на протяжении многих лет тесно сотрудничает с пришельцами и скрывает этот факт от всего мира. Сотрудники NASA поспешили полностью опровергнуть данную информацию.

Недавно в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь NASA Триш Чамберсон дала журналистам понять, что исследователи из США больше четырех лет выходят на связь с инопланетными представителями и даже пытаются с ними сотрудничать. Чамберсон также заявила, что ученым NASA удалось найти общий язык с гуманоидами.

Данную информацию прокомментировали официальные сотрудники NASA, который назвали сообщения ложными и что они вводят людей в заблуждение. По версии ученых, пришельцев в космосе зафиксировано не было, поэтому не может идти речи о сотрудничестве с ними.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Космонавты NASA включены в Зал славы астронавтов за встречу с пришельцами

Астронавты NASA составили рейтинг из лучших фильмов про космос

Астронавты NASA: Инопланетные вирусы приведут к пришельцам

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рекомендуем