Конспирологи: Стоунхендж построили пришельцы

Сегодня, 03:30

Возведение объекта начали в 3000 году до нашей эры, а теорема Пифагора появилась только спустя 2000 лет. В те времена людям не были присущи основы строения, замеченные в Стоунхендже.

Конспирологи заявляют, что Стоунхендж построили пришельцы, а не люди. Свое мнение они подкрепляют рядом доказательств. Первое, на что просят обратить внимание независимые ученые, это дату постройки, которая началась в 3000 году до нашей эры. В то время люди, населяющие современную Великобританию, не могли строить подобные объекты, им не был присущий такой стиль.

Теорема Пифагора звучит так: сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Она хорошо используется в архитектуре с давних времен, а предложили ее спустя 2000 лет после построения Стоунхенджа. Учитывая то, что людям не была известна подобная формула, они не смогли бы возвести объект.